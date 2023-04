Highlights e gol Arsenal-Leeds 4-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

Il video con highlights e gol di Arsenal-Leeds 4-1, match valido per la ventinovesima giornata della Premier League 2022/2023. Nessun problema per la capolista, che fa un altro passo verso il titolo conquistando tre punti davanti al pubblico amico. Gli uomini di Arteta passano in vantaggio nel primo tempo con il rigore di Gabriel Jesus, poi a inizio ripresa White e ancora Gabriel Jesus chiudono i conti prima del gol della bandiera messo a segno da Kristensen e il definitivo poker firmato da Xhaka.

