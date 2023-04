Premier League, Arsenal sul velluto: 4-1 al Leeds. Pareggio spettacolare per il Brighton di De Zerbi

La ventinovesima giornata della Premier League 2022/2023 ha visto andare in scena cinque match questo pomeriggio alle 16:00 italiane. Tra questi spicca la vittoria dell’Arsenal, che fa un altro importante passo verso il titolo. I Gunners hanno battuto in casa il Leeds con il risultato di 4-1, riportandosi così a +8 sul Manchester City che però ha una partita in più da recuperare. Gli uomini di Arteta sono passati in vantaggio con il rigore trasformato da Gabriel Jesus al 35′ del primo tempo, poi hanno chiuso i conti in avvio di ripresa con le reti di White al 48′ e ancora di Gabriel Jesus al 55′ su grande assist di Trossard. A poco è servito il gol di Kristensen nel finale di partita, seguito dal poker conclusivo di Xhaka, con il Leeds che rimane appaiato al terzultimo posto in classifica e quindi in piena zona retrocessione.

ARSENAL-LEEDS: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

Chi invece porta a casa tre punti pesantissimi nella lotta salvezza è il Bournemouth, che grazie sul successo per 2-1 sul Fulham supera diverse dirette rivali. Decisivi i gol di Tavernier e Solanke, ma situazione che rimane incredibilmente incerta in classifica con le ultime nove racchiuse in appena sette punti. Stesso risultato pesantissimo anche per il Crystal Palace, che supera il Leicester per 2-1 con il gol allo scadere di Mateta. Pareggio e stessa situazione per Nottingham e Wolverhampton, che impattano e muovono a loro volta la delicata classifica.

Pareggio, ma ben più spettacolare, anche nelle parti più nobili della classifica: 3-3 pirotecnico tra il Brighton di Roberto De Zerbi e il Brentford, con le due squadre che restano appaiate al sesto posto. Il primo tempo è folle, con quattro gol in diciotto minuti: il Brentford passa due volte in vantaggio con Jansson e Toney, ma viene raggiunto prima da Mitoma e poi da Welbeck. Nella ripresa altro vantaggio ospite con Pinnock, ma in extremis ecco il rigore trasformato dal campione del mondo Mac Allister al 90′.