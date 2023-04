Hockey su ghiaccio, le convocate azzurre per i Mondiali 1° divisione B: l’8 aprile il raduno

di Mattia Zucchiatti 34

La Nazionale femminile di hockey su ghiaccio si avvicina ai Mondiali di 1° divisione gruppo B, in programma dal 17 al 23 aprile a Suwon, in Corea del Sud. Le ragazze di coach Massimo Fedrizzi il prossimo 8 aprile si raduneranno ad Egna, per poi partire due giorni più tardi alla volta della Corea. Le Azzurre andranno a caccia della promozione in 1^ Divisione Gruppo A, che manca dal 2019. Le avversarie saranno Corea del Sud, Gran Bretagna, Kazakistan, Slovenia e Polonia.

Le convocate

Portieri: BIONDI Elisa (HC Real Torino/HC Ambrì Piotta Girls), FEDEL Martina (Univ. of Guelph), GIRARDI Ilaria (Neumarkt/Egna)

Difensori: BETTARINI Valentina (EV Bozen 84), LOBIS Laura (SV Kalterer/HC Ambrì Piotta Girls), MAIER Nadia (HC Appiano/EHC Zunzgen-Sissach Damen), MATTIVI Nadia (HC Pinè/Boston Univ.), RINDONE Emma (EV Bozen 84), ROHREGGER Saskia (SV Kalterer), STOCKER Franziska (EV Bozen 84/Södertälje SK), VARANO Amie Fielding (EV Bozen 84)

ATTACCANTI: ABATANGELO Aurora Enrica (EV Bozen 84/Ladies Team Lugano), CAMPO BAGATIN Mia (AHC Dobbiaco/HC Alleghe), CAUMO Anna (HC Pustertal Junior/Univ. of Maine), FANTIN Matilde (HC Lugano), FURLANI Chelsea Marie (EV Bozen 84), GIUS Samantha (EV Bozen 84/SV Kalterer), HEIDENBERGER Manuela (EV Bozen 84), LARGHER Beatrix (AHC Lakers), MAZZOCCHI Marta (HC Aosta Gladiators/Newark Ironbound), NICCOLAI Greta (Hockey Como/HC Ambrì Piotta Girls), ROCCELLA Rebecca (HC Real Torino/HC Ambrì Piotta Girls), SALETTA Carola (HC Feminin Lausanne)

Riserve a casa:

Portieri: BELLI Sara, OSTONI Margherita, REGINE Carlotta

Difensori: DA RECK Mara, MURARO Agata, THOMA Greta

Attaccanti: BONAFINI Eleonora, CALLOVINI Anna, CEREGHINI Emma, GIULIANI Annalisa, KANEPPELE Sara, MAIR Lea, PERATHONER Elena, ROCCELLA Sharon, WEBER Alessandra