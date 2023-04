Juventus, Footy Headlines svela la maglia 2023/2024: il bianconero si fonde con il giallo

È bianconero che si fonde con il giallo: secondo Footy Headlines, portale specializzato nelle divise da calcio, la prima maglia della Juventus per la stagione 2023/2024 avrà delle novità piuttosto insolite e interessanti. Fermo restando che protagoniste resteranno le striscie bianche e nere, sebbene slavate, a far compagnia ai due canonici colori ci sarà il giallo, in particolare sugli inserti dei fianchi, delle spalle e sul collo. Il nome e il numero dei giocatori, invece, sarà nero. Chiaramente, visto che ci troviamo ancora al 1° aprile, ci sarà ancora da capire se ci saranno delle variazioni rispetto a quanto riportato oggi oppure no, ma la fonte si è spesso, nel corso degli anni, mostrata molto attendibile.