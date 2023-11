Highlights e gol Tottenham-Chelsea 1-4, undicesima giornata Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 3

Il video con gli highlights di Tottenham-Chelsea 1-4, sfida valida per l’undicesima giornata di Premier League. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Postecoglou, che cade nel derby londinese contro il Chelsea per 4-1. A fare la differenza sono le due espulsioni in casa Spurs di Romero e Udogie, che costringono Son e compagni a giocare in 9 contro 11 per quasi tutta la ripresa. Il Tottenham era passato in vantaggio a inizio gara con Kulusevski, ma il gol su rigore di Palmer e la tripletta di Nicolas Jackson fissano il risultato sul 4-1 finale.