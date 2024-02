Highlights e gol Siviglia-Atletico Madrid 1-0, Liga 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 21

Il video con gli highlights di Siviglia-Atletico Madrid 1-0, sfida valida per la 24esima giornata di Liga. Tonfo a sorpresa per i colchoneros, che al Sanchez Pizjuan incappano nella sesta sconfitta stagionale e devono guardarsi le spalle in classifica. Per i padroni di casa decisiva la rete al 15′ di Isaac Romero. Di seguito il video con le azioni salienti della gara.