Highlights Varese-Pesaro 91-80, Serie A basket 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri

Il video con gli highlights di Varese-Pesaro 91-80, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Importante vittoria della formazione lombarda, che si avvicina così alla zona play-off, distante attualmente solo due gare. Sempre più in crisi invece la Carpegna Prosciutto, all’ottava sconfitta consecutiva e ora penultima da sola dopo la vittoria di Treviso. Brown è il miglior realizzatore di serata con 18 punti, seguito da Hanlan con 17, mentre Moretti e Mannion chiudono a quota 12. A Pesaro non bastano i 16 di McDuffie, seguito da Cinciarini e Bluiett a quota 14 e Ford a 12. Di seguito il video con le azioni salienti.