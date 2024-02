Ligue 1: il Monaco ferma il Nizza e conquista il secondo posto in campionato

Nella serata dell’11 febbraio si disputano diverse partite valide per il 21esimo turno del campionato di Ligue 1. Il Rennes vince sul Le Havre in trasferta per 1-0, con Bourigeaud che segna il gol decisivo al 60′. Successo casalingo invece per lo Lorient, che ha vinto sul Reims per 2-0. Entrambe le reti vengono collezionate nel secondo tempo, con Bamba che al 70′ firma l’1-0 e Bakayoko che raddoppia all’87’. Il Clermont e il Brest pareggiano per 1-1. Gli ospiti si portano in vantaggio al 56′ con Lees-Melou, poi i padroni di casa pareggiano grazie a Kyei al 69′. Entrambe le squadre terminano la gara in dieci, dopo il rosso dato sia a Rashani che a Bizot al minuto 87. Il Tolosa crolla in casa contro il Nantes, in un match finito 1-2. La squadra ospite trova il vantaggio al secondo minuto con Mohamed e raddoppia al 51′ con Kadewere. Il Tolosa dimezza le distanze al termine della partita, con Dallinga che trova la porta al 96′. Sconfitta in casa anche per il Marsiglia, che viene battuto dal Lione per 2-1. I padroni di casa si portano avanti al 23′ con Nordin, ma nel secondo tempo Lacazette pareggia al 74′ e Caqueret trova il vantaggio all’87’. Monaco ha la meglio sul Nizza in trasferta per 3-2. Gli ospiti trovano il vantaggio al 16′ con Zakaria, mentre Laborde risponde dal dischetto al minuto 37. Nel secondo tempo è sempre Zakaria a firmare la rete dell’1-2, con il Nizza che resta in dieci a seguito dell’espulsione di Dante al 54′. La formazione di casa pareggia al 74′ con Guessand, mentre Golovin riporta Monaco in vantaggio al 77′.