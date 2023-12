Highlights e gol Manchester City-Sheffield United 2-0, Premier League 2023/24 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Manchester City-Sheffield United 2-0, sfida valida per la ventesima giornata di Premier League. Tutto facile per i Citizens, che sbloccano la sfida dopo 14 minuti con il gol di Rodri. Gli ospiti non riescono mai a rendersi pericolosi e al 61′ arriva il raddoppio di Julian Alvarez per il definitivo 2-0. La squadra di Guardiola si porta così a quota 40 punti in classifica, nel mezzo della bagarre in testa alla Premier.