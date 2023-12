Udinese, Cioffi: “Siamo stati atomici. Abbiamo ritrovato l’entusiasmo”

L’Udinese di Cioffi ha ritrovato la vittoria, la prima in casa della stagione, con un roboante 3-0 rifilato al Bologna che fino a qui aveva entusiasmato e fatto vedere buonissime cose, ma che oggi ha capitolato difronte agli uomini del tecnico ex Verona. Il tecnic dei friulani ha analizzato il match ai microfoni di DAZN.

Cioffi: “Il sostegno incondizionato da parte del pubblico è fondamentale per una squadra che ha ritrovato entusiasmo. Non era facile continuare a lavorare con la stessa intensità ed è per questo che la vittoria di oggi la considero davvero meritata. Anche per me e il mio staff non è stato facile andare contro le emozioni negative del momento, ma essendo noi l’esempio per la squadra dobbiamo sempre mantenere un atteggiamento positivo. Okoye? Silvestri è un giocatore importantissimo per noi, ma oggi ho deciso di far giocare Okoye, uno dei due fortissimi portieri che abbiamo dopo Marco. Il pubblico lo ha sostenuto e siamo stati bravi come squadra a stargli accanto“.

E ancora: “Lucca ha alti margini di miglioramento, deve continuare ad andare forte per mantenere il posto nei confronti di giocatori come Thauvin o Success che spingono per riavere la loro maglia da titolare. Una risposta positiva ce l’ha data anche il pubblico. A Torino, dopo l’ennesimo pareggio negli ultimi minuti, i tifosi ci hanno supportato. Per questa squadra avere l’amore della città è fondamentale“.