Basket, Serie A 2023/24: Cremona ha vita facile con Brindisi, successo 75-58

Tutto facile per la Vanoli Cremona, che nella prima gara di questo pomeriggio di Serie A, valida per la quattordicesima giornata, supera l’Happy Casa Brindisi 75-58. La formazione guidata da Demis Cavina conduce dall’inizio alla fine, trovando l’allungo già sul finire del secondo quarto. Un solido Golden e l’impatto dalla panchina di Zegarowski mandano infatti le due squadre all’intervallo sul punteggio di 40-25. Nel terzo quarto la squadra pugliese prova a rifarsi sotto grazie ad un ottimo Morris, che riporta i suoi fino al -6. Cremona però non si lascia intimorire e ritrova la via del canestro ancora con Golden e Adrian e scappa nuovamente via nel punteggio, fino al 75-58 finale.

Grande prova corale per i padroni di casa, che manda a referto ben nove giocatori e trova in Adrian, Golden e Zegarowski i migliori realizzatori a quota 12 punti. Per Brindisi non bastano i 22 di Morris, l’ultimo a mollare, seguito da Senglin e Sneed con 12 e 11 punti. Manca ancora una gara per assegnare i posti disponibili per la Final Eight di Coppa Italia, e Cremona ha dimostrato di volersi giocare tutte le proprie chance per esserci. Questo successo porta la Vanoli in ottava posizione con 7 vittorie e altrettante sconfitte, e potrebbe risultare decisivo per Denegri e compagni il prossimo scontro diretto contro Pistoia. Notte fonda invece per Brindisi, che rimane sul fondo della classifica con due sole vittorie a fronte di 12 sconfitte.