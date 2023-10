Highlights e gol Luton-Tottenham 0-1: Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 14

Il Tottenham si impone di misura sul Luton, termina 0-1 la sfida valevole per l’ottava giornata di campionato. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è van de Ven nella ripresa a sbloccare il risultato. La formazione di Postecoglou sale così in vetta alla classifica a quota 20, sesta sconfitta stagionale invece per i padroni di casa. Di seguito il video con gli highlights.