Premier League 2023/24: il Tottenham si prende la vetta, 1-0 sul Luton

Il Tottenham si impone di misura sul Luton, termina 0-1. Dopo un primo tempo a reti inviolate, con i londinesi che restano anche in minoranza numerica sul finale di primo tempo, a causa di una doppia ammonizione subita da Bissouma. Nella ripresa però van de Ven si muove bene in area per raggiungere il passaggio di Maddison, il difensore calcia il pallone in rete sulla sinistra. La formazione di Postecoglou sale così in vetta alla classifica a quota 20, sesta sconfitta stagionale invece per i padroni di casa.