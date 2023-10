Granada-Barcellona, Xavi: “Abbiamo assenze significative, sarà una sfida delicata”

“Abbiamo assenze significative, ma abbiamo buone sensazioni dopo due vittorie. Domani abbiamo un avversario difficile, una squadra con grande fisicità e intensità”. Parla così Xavi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Granada da affrontare senza Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha e Lewandowski. “Ci sono abbastanza giocatori per competere. Per il prossimo match recupereremo gli assenti. L’importante è che si riprendano bene. Tutte le partite sono importanti e, considerate le assenze, la sfida di domani lo è particolarmente”, ha aggiunto. In casa catalana, tra i tifosi, c’è chi vorrebbe vedere un gioco più armonioso: “Ci sarà sempre un dibattito. Il nostro Dna è vincere giocando bene. Il Barça è il club più esigente del mondo, l’unico che richiede di vincere e giocare bene. Chiunque dica il contrario, non è stato qui. Non c’è un altro club così”. Per il tecnico anche una domanda sull’assegnazione dei Mondiali 2030: “Non è un formato normale fare la Coppa del mondo in più Paesi, ma se hanno deciso così… Il Camp Nou è lo stadio che può accogliere più spettatori, perché non ospitare la finale lì?”.