Highlights e gol Barcellona-Athletic Bilbao 1-0: decima giornata Liga 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 20

Il video con gli highlights di Barcellona-Athletic Bilbao 1-0, sfida valida per la decima giornata della Liga 2023/24. Esordio da sogno per il classe 2006 Marc Guiu, che entra nel finale e un minuto dopo decide la sfida regalando i 3 punti alla formazione blaugrana. Con questo successo il Barcellona sale in terza posizione con 24 punti, uno in meno delle due capoliste Real Madrid e Granada.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO