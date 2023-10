F1 GP Usa, Norris: “Fatti passi avanti, abbiamo gestito bene le gomme”

Dopo il terzo posto nel GP di Austin, Lando Norris ha commentato così la sua gara: “Stiamo migliorando di gara in gara, ci sono ancora dei passi in avanti che possiamo fare“. L’inglese della McLaren ha poi proseguito: “Stando in testa ho potuto gestire abbastanza le gomme, è stata comunque una buona gara. Abbiamo avuto un gran bel passo, specialmente nel primo stint. Stiamo progredendo di weekend in weekend ma abbiamo ancora tate cose da migliorare. Non sono riuscito a raggiungere Hamilton nel finale. Ho fatto il meglio che potevo, magari una pista con una temperatura più bassa ci avrebbe favorito. Comunque sono molto contento per la prestazione e per il risultato“.