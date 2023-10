F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “Gara sofferta, felice per la cinquantesima vittoria”

Le parole di Max Verstappen dopo la vittoria del Gran Premio degli Stati Uniti, che segna il suo cinquantesimo successo: “Felice per la cinquantesima vittoria, darò il massimo per conquistarne altre. Per tutta la gara ho sofferto parecchio con i freni, non avevo lo stesso feeling di ieri e questo ha reso la giornata più difficile del solito. Inoltre ho avuto anche qualche problema con le gomme, la gestione è stata dura“.