Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: Fils è il primo finalista, battuto 3-1 il connazionale Van Assche

Il primo finalista delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita) è Arthur Fils. Il tennista francese, favorito numero uno del torneo, ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha portato a casa in rimonta il derby contro il connazionale Luca Van Assche. Quarta vittoria su altrettanti match giocati per il numero 36 del mondo, che ha impiegato 1h41′ per superare il numero due del seeding con il punteggio di 2-4 4-1 4-3 4-3.

CRONACA – I primi due parziali sono stati piuttosto rapidi ed a deciderli è stato un singolo break, mentre la sfida è girata nel sesto gioco del terzo set. Van Assche ha infatti avuto due set point, ma Fils li ha annullati entrambi per poi dominare il tie-break (7-1), inanellando un parziale di 13 punti a 1. Nella quarta frazione, infine, l’inerzia è stata sempre dalla parte di Fils, il quale ha però avuto bisogno di ben quattro match point per mandare definitivamente al tappeto il connazionale. In finale, il numero 3 di Francia se la vedrà contro il vincente dell’altra semifinale, che mette di fronte il serbo Medjedovic e lo svizzero Stricker.