Formazioni ufficiali Tottenham-Brentford, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Brentford, sfida valida per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. Ultima chiamata per gli Spurs, chiamati a vincere se vogliono qualificarsi in Europa. Match non facile per Kane e compagni, opposti all’ostico Brentford, distante appena 4 punti e determinato a chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-BRENTFORD

TOTTENHAM: Forster, Royal, Sanchez, Lenglet, Davies, Bissouma, Skipp, Kulusevski, Danjuma, Son, Kane.

BRENTFORD: Raya, Hickey, Pinnock, Mee, Henry, Janelt, Onyeka, Jensen, Mbeumo, Schade, Wissa.