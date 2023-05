Taranto, Capuano dopo il rinnovo: “Faremo una squadra simpatica. Gestirò anche area tecnica”

Il Taranto affida i propri sogni di gloria ad Eziolino Capuano. Nonostante le richieste da altre piazze del Girone C della Serie C, Capuano ha voluto fortemente rimanere in quel di Taranto per inseguire il sogno playoff sfuggito in questa stagione solo all’ultima giornata. Ai microfoni di Antenna Sud, Capuano ha voluto parlare dopo il prolungamento del contratto che sarà triennale con il Taranto.

Le parole di Capuano: “C’era un accordo col presidente, al quale va un ringraziamento illimitato: fare un progetto così lungo, in Lega Pro, non è da tutti i giorni. Significa che è stato apprezzato l’uomo e i tanti sacrifici, a prescindere dal valore tecnico. Adesso ci sono delle responsabilità maggiori: credo di avere la capacità e l’esperienza per poterlo fare in una delle piazze più importanti del sud. Ci sono state 2/3 società che mi hanno cercato, di cui una in maniera particolare, ma io avevo scelto Taranto: sono fiero, orgoglioso e contentissimo di poter intraprendere questo ciclo che spero porterà diverse gioie alla piazza e al popolo tarantino. Prometto che costruiremo una squadra ‘simpatica’, che possa regalare soddisfazioni e che possa lottare ogni partita, come la squadra di quest’anno”.