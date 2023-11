Fa il gesto degli occhi a mandorla a Son, daspo di 3 anni a un tifoso del Crystal Palace

Robert Garland, tifoso del Crystal Palace, ha ricevuto il daspo di 3 anni per discriminazione razziale nei confronti di Son Heung-Min. Lo scorso 6 maggio, in occasione della partita Tottenham-Crystal Palace, un tifoso della squadra ospite, ha mimato il gesto degli occhi a mandorla mentre il coreano si apprestava a battere un calcio d’angolo. A seguito dell’episodio le forze dell’ordine si sono impegnate a ricercare il soggetto incriminato, inizialmente punito con una multa e 60 ore di lavoro socialmente utile. Il Tottenham, ritenendo la pena insufficiente, ha fatto ricorso in appello ottenendo la successiva punizione inflitta al soggetto in questione. Gli Spurs, in merito, hanno rilasciato un comunicato ufficiale: “Ringraziamo gli enti competenti per tale decisione, la società Tottenham non tollera alcun comportamento di discriminazione e continuerà a operare in questo modo contro i responsabili di certe azioni“.