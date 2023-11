Napoli-Union Berlino 1-1, Di Lorenzo: “Dovevamo chiuderla prima”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio interno di Champions League contro l’Union Berlino, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato della partita: “Dopo esser andati in vantaggio dovevamo gestire meglio e chiudere la partita, invece abbiamo subito il gol del pareggio in contropiede in maniera ingenua. All’andata l’avevamo sbloccata tardi, oggi avremmo dovuto fare meglio e mettere in cassaforte la partita. C’è grande dispiacere per non aver vinto oggi davanti ai nostri tifosi, torneremo sicuramente a vincere in casa. La qualificazione è ancora aperta e faremo di tutto per centrare la qualificazione agli ottavi“.