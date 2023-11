Eurocup 2023/2024, Trento non sa più perdere: Wroclaw espugnata per 75-84

Prosegue il grande momento dell’Aquila Basket Trento, che vince ancora in Eurocup per la terza partita di fila e ottiene quello che è il sesto successo consecutivo tra campionato e coppa. A Wroclaw finisce 75-84 in favore della squadra di Paolo Galbiati al termine di un match molto equilibrato per 3/4 di gioco, prima dell’allungo decisivo arrivato nel corso degli ultimi dieci minuti. Sugli scudi Andrejs Grazulis, che nonostante la serata negativa dall’arco, riesce a chiudere comunque con un 6/8 da due che gli permette di chiudere con 13 punti. Buona anche la prestazion di Kamar Baldwin, la guardia arrivata dagli States nel corso dell’estate a autore di 17 punti. In doppia cifra anche Prentiss Hubb e Davide Alviti per un’Aquila Basket che si riporta finalmente sul 50% di vittorie in Eurocup dopo sei partite.