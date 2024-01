Egitto, Salah infortunato: problema al flessore per l’esterno del Liverpool

Brutte notizie in casa Egitto e Liverpool. Il capitano dei Faraoni Mohamed Salah infatti ha abbandonato anzitempo la sfida contro il Ghana per infortunio, con Mostafa Fathy che è subentrato al suo posto nel recupero del primo tempo. L’uscita dal campo del fuoriclasse dei Reds è anche coincisa con il gol del vantaggio delle Blacks Stars, arrivato una manciata di secondi dopo ad opera di Kudus. Nulla di ufficiale ancora, ma le prime indiscrezioni del Mirror parlano di problema al flessore per il numero 10 egiziano. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più sulle sue condizioni, ma la sua Coppa d’Africa potrebbe essere già finita.