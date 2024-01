Eurolega 2023/2024: la Virtus Bologna soffre ma piega l’Asvel 73-63

La Virtus Bologna batte 73-63 l’Asvel in casa nel match valido per la 22ª giornata di Eurolega 2023/2024. La squadra di Banchi gioca male per tre quarti arrivando agli ultimi 10 minuti sotto di 11. Nel quarto periodo le V Nere piazzano un parziale di 28-9 e tornano al successo dopo due sconfitte in fila. Decisivo nel 28-9 Hackett, che chiude con 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. 18 punti Belinelli ma con il 29% dal campo. In doppia cifra Cordinier, 12+4 rimbalzi. Non bastano ai francesi i 17+12 rimbalzi di Fall e i 14+12 assist di Lee per evitare il 18° ko stagionale. Bologna che torna al secondo posto, 15V-7P, in classifica dopo la sconfitta del Barcellona in casa dell’Efes. Nella prossima giornata i ragazzi di Banchi saranno impegnati nell’ostica trasferta sul parquet del Fenerbahce, in programma il 25 alle 18.45.

LA PARTITA

Virtus con Belinelli, Mickey, Dunston, Cordinier e Hackett in quintetto. Dalla panchina Abass, Lomazs, Lundberg, Mascolo, Pajola, Polonara e Zizic. Infortunato Shengelia. Asvel con Fall, Lee, Lighty, Luwawu-Cabarrot e Scott in quintetto. In panchina Dallo, Jackson, Lauvergne, Ndiaye, Thomas e Yaacov. Infortunato De Colo.

Attacchi piuttosto fallosi nel primo quarto, che si chiude con il canestro allo scadere di Cordinier per il 19-10 Virtus. 5 punti per Belinelli e 4 per Dunston con 2 rimbalzi. Bologna tira con il 38% dal campo, 2/11 da tre, ma l’Asvel fa peggio e non va oltre il 23%, 1/7 dall’arco e 2/6 da due. Già 6 palle perse peri francesi. Avvio di secondo quarto a favore della squadra di Poupet, che si avvicinano fino al -3 sul 22-19 costringendo Banchi a chiamare timeout. Qualche errore di troppo per la Virtus, che vede i francesi agganciarsi sul 24-24 e passare in vantaggio per la prima volta sul 26-24 a 1:50 da fine primo tempo. La squadra di Banchi fatica molto in attacco e va all’intervallo lungo sotto 32-27. A metà partita sono 8 i punti per Belinelli e 7 per Hackett. Sponda Lione 12 con 6 rimbalzi di Fall e 5 per Lauvergne e Lee.

Nel terzo quarto le percentuali continuano a essere disastrose per Bologna, sia dall’arco (25%) che da due punti (40%), che scivola sotto di 10 sul 34-44 costringendo Banchi al timeout. Incontenibile Fall sotto canestro, che a 5 minuti dall’ultimo quarto è a quota 16 punti e 8 rimbalzi. Mickey entra bene dalla panchina e, con quattro punti in fila, riporta Bologna sotto di 5 sul 50-45 a 1:30 dagli ultimi 10 minuti. Nel finale arriva il contro parziale dell’Asvel, che va al quarto quarto sopra di 9 sul 54-45. Quarto quarto che la Virtus apre con tre palle perse in tre possessi. Le V Nere sfruttano qualche errore di troppo al tiro dell’Asvel e si riportano sotto, grazie alla tripla di Lundberg e la schiacciata di Polonara a rimbalzo, sul 56-53 a 6 minuti dalla fine. Il sorpasso Bologna porta la firma di un super Daniel Hakcett, che prima segna in post, poi mette la tripla del +2 e recupera in tuffo per servire l’assist del +4, 60-56, a Lundberg. Belinelli con liberi e una tripla porta i suoi sul 65-57 a 1:50 dallo scadere. L’ex San Antonio mette la tripla della sicurezza, che allontana i francesi a -8 sul 68-60. Negli ultimi 40 secondi la Virtus non sbaglia e torna al successo dopo due sconfitte in fila.