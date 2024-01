Cristiano Ronaldo infortunato: l’Al Nassr annulla la tournée, tifosi furiosi in Cina

L’infortunio di Cristiano Ronaldo ha portato all’annullamento della tournée da parte dell’Al Nassr. Le due amichevoli previste in Cina per il 24 e 28 gennaio sono infatti rinviate a data da destinarsi. I tifosi cinesi sono infuriati per la notizia, e alcuni di loro si sono radunati in segno di protesta sotto all’albergo di Shenzen dove ha alloggiato in questi giorni la squadra saudita in cui milita il fuoriclasse portoghese. Secondo quanto riporta RMC Sport inoltre, per calmare la situazione all’esterno dell’hotel è addirittura dovuta intervenire la polizia.