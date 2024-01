Barcellona, Laporta dopo gli episodi Var in Real Madrid-Almeria: “La competizione in Liga è falsata”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha duramente attaccato le decisioni del Var nel corso del match tra Real Madrid e Almeria: “La competizione non può più essere falsata con decisioni come quelle di domenica scorsa al Bernabéu. Perché non è successo solo questa domenica. Abbiamo analizzato la questione e ci sono già una serie di punti che i Blancos hanno ottenuto beneficiando delle decisioni arbitrali“, ha dichiarato l’avvocato in un’intervista al Mundo Deportivo.

Il presidente catalano ritiene che quanto accaduto domenica a Madrid sia troppo evidente e per questo ha presentato una denuncia formale alla Federazione: “Mi ha detto che ha intenzione di intervenire in merito – ha detto il numero uno blaugrana riferendosi al suo omologo della Federazione -. Mi ha detto anche che gli arbitri non si sentono sotto pressione, voleva tranquillizzarmi in questo senso. Stiamo assistendo a situazioni che ci preoccupano molto e che se continua così sarà molto difficile raggiungere gli obiettivi“. Laporta ha poi concluso: “Come club dobbiamo agire in merito. Io sono un presidente che non si nasconde di fronte alle situazioni e penso di dover alzare la voce in questo caso perché vedo un’ingiustizia. Vogliamo che chi di dovere si prenda la responsabilità di risolvere questo problema“.