Corona dopo la querela ricevuta da De Laurentiis: “Se è un uomo nobile perché non mi sfida a duello?”

“Ho corso tanti pericoli nella vita, ora sono stufo. Se De Laurentiis è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querelano perché poi chiedono i soldi, i danni morali…”. A dirlo è Mauro Corona nel corso della trasmissione “E’ sempre Cartabianca”, in onda su Rete4. Lo scrittore e scultore torna sulla querela ricevuta dal presidente del Napoli. “E’ querelata anche lei con me, vediamo come va”, dice Corona a Berlinguer.

“De Laurentiis, un uomo potente, se la prende con un poveraccio come me. Sono cose che mi avviliscono, bisogna stare attenti. Non so se verrò più in televisione, sono stufo. Bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta”, dice ribadendo la volontà di lasciare il piccolo schermo. “Ma come si fa? Il processo del secolo: spero almeno abbiano trovato il mio nome giusto, il mio nome è Maurizio. Se la querela è stata fatta a Mauro Corona, non esiste”, aggiunge, ricordando che la prima udienza è in programma a ottobre.