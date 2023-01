Conte, momento nero: il suo Tottenham va in svantaggio per la decima partita consecutiva

Non è affatto un buon momento per il Tottenham di Antonio Conte, che oggi ha perso in casa contro l’Aston Villa nella prima partita dell’anno. A fotografare una situazione per nulla positiva degli Spurs, la statistica rilanciata su Twitter da Giuseppe Pastore, che ha sottolineato come la squadra londinese sia andata in svantaggio per 1-0 per la decima partita consecutiva tra Premier League, Champions e Coppa di Lega.

