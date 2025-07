Una spettacolare Lottie Woad ha trionfato l’ISPS HANDA Women’s Scottish Open di golf, con 267 (67 65 67 68, -21) colpi, concludendo un ciclo di tre settimane incredibile.

Spettacolare Lottie Woad. Dopo aver cambiato categoria da numero uno amateur, ha vinto la prima gara a cui ha preso parte da proette, l’ISPS HANDA Women’s Scottish Open che ha firmato con 267 (67 65 67 68, -21) colpi, concludendo un ciclo di tre settimane incredibile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Infatti a inizio luglio si è imposta nel KPMG Women’s Irish Open (LET), poi si è classificata, sette giorni dopo, terza nel The Amundi Evian Championship, il quarto Major femminile, in entrambi i casi ancora dilettante, e ora ha le ‘carte’ per LET e LPGA, che peraltro hanno organizzato in collaborazione il torneo al Dundonald Links (par 72) in Scozia.

La gara

La 21enne di Farnham ha preso il comando nel secondo giro e poi ha mantenuto a distanza le avversarie concludendo la sua corsa vincente con un 68 (-4, cinque birdie, un bogey). Ha lasciato a tre colpi la coreana Hyo Joo Kim, seconda con 270 (-18), e a sette la spagnola Julia Lopez Ramirez e l’altra coreana Sei Young Kim, terze con 274 (-14). Per lei un assegno di 300.000 dollari su un montepremi di 2.000.000 di dollari.

Due le azzurre in campo. Ha condotto una gara molto regolare Benedetta Moresco, 21ª con 283 (70 71 71 71, -5), e si è classificata 50ª con 289 (74 71 72 72, +1) Alessandra Fanali.

Distacco pesante, anche se terminata in quinta posizione con 275 (-13), per Nelly Korda, numero uno del Rolex Ranking, seguita dalla danese Nanna Koerstz Madsen, sesta con 277 (-11), dalla sudafricana Paula Reto, settima con 278 (-10), dalla coreana Mi Hyang Lee e dalla thailandese Ariya Jutanugarn, ottave con 279 (-9). Tra le concorrenti al decimo posto con 280 (-8) Lauren Coughlin, che difendeva il titolo.

Benedetta Moresco, nel round finale, ha segnato il terzo 71 (-1) di fila con tre birdie e due bogey e Alessandra Fanali ha chiuso con un 72 (par, due birdie, due bogey).