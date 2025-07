L’azzurro conquista la 20 km con un grande tempo nella marcia: è il quarto oro dell’atletica italiana. Per Cosi un successo che sa di riscatto.

L’Italia della marcia torna a brillare e lo fa grazie ad Andrea Cosi, che conquista la medaglia d’oro nei 20 km di marcia alle Universiadi di Bochum, in Germania. Il 24enne toscano delle Fiamme Oro ha dominato la gara in 1h19:48, lasciandosi alle spalle il giapponese Atsuki Tsuchiya (1h20:08) e l’ucraino Mykola Rushchak (1h20:10). Una vittoria importante, la quarta dell’atletica azzurra in questa edizione, che porta il bilancio complessivo a nove medaglie, il miglior risultato dal 1995.

Cosi ha preso il comando al 14° chilometro, aumentando il ritmo e staccando via via tutti gli avversari. Solo Tsuchiya ha provato a resistere, ma ha dovuto cedere a due chilometri dal traguardo. L’azzurro ha tagliato il traguardo esultando con il tricolore in mano, con una prestazione di livello internazionale: per lui è la terza volta sotto l’ora e 20 in carriera.

Una vittoria dal sapore speciale: dopo il miglioramento dell’anno scorso a La Coruna e la successiva frattura al polso che lo ha tenuto fuori dagli Europei di Roma, Cosi si prende così una rivincita personale. Entra anche nella storia della rassegna: è il quinto italiano a vincere l’oro nella marcia alle Universiadi, dopo nomi come Damilano e Civallero.

Nel frattempo, a completare l’ultima giornata di gare, da segnalare anche il quarto posto di Matteo Oliveri nel salto con l’asta (5,45), a un passo dal podio.

Con 4 ori, 1 argento e 4 bronzi, l’Italia dell’atletica chiude le Universiadi con il miglior bottino degli ultimi trent’anni. Tra i vincitori anche Vittoria Fontana (200m), Eloisa Coiro (800m) e Alice Muraro (400hs).