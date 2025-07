I Mondiali di nuoto a Singapore procedono a gonfie vele e portano soddisfazioni all’Italia: Martinenghi e Ceccon vanno entrambi a medaglia.

I Mondiali di nuoto a Singapore di questo 2025 stanno procedendo a gonfie e stanno regalando molte soddisfazioni all’Italia che si gode, ancora una volta, i suoi atleti capaci di conquistare podi e medaglie. È stato il caso, solamente pochi minuti fa, di Martinenghi e di Ceccon che non si sono smentiti. Anzi, hanno confermato ancora una volta tutto il loro valore.

Dopo la domenica surreale vissuta dal nuoto italiano, con la squalifica che poi è stata rimossa, Nicolò Martinenghi è sceso in vasca nella finale dei 100 rana. E ha anche conquistato il podio, sfiorando persino la medaglia d’oro. Subito dopo di lui, Ceccon ha conquistato un’altra medaglia per la finale 50 delfino.

Mondiali di nuoto Singapore: i risultati di Martinenghi e Ceccon

Nicolò Martinenghi ha chiuso la sua finale conquistando una medaglia d’argento, Thomas Ceccon nella finale dei 50 delfino ha conquistato il bronzo.

Al termine della gara, Martinenghi ha dichiarato ai microfoni della ‘Rai’: “Ieri sera non so se ho preso un’intossicazione, ma ho passato tutta la notte in bagno. Ero vuoto dentro ma pieno in testa e nel cuore. Stanotte ho pensato di mollare, ma ieri mi è stata data una possibilità e ha prevalso l’orgoglio e il lavoro fatto con Matteo (Giunta, ndr.). Sono contentissimo, se fossi stato un po’ più in forma valevo qualcosa in meno”.

Dal canto suo, invece, Ceccon sempre alla ‘Rai’ ha dichiarato: “Sono entrato un po’ storto, con una partenza giusta valevo di più. Loro sono andati fortissimo, 22.48 con un 100 dorso prima non ce l’ho, da fresco avrei potuto vincere. Ho chiesto di farmi fare prima la finale e poi i 100 dorso, contento del record italiano ma peccato, perché potevo vincere. Magari non oggi con i 100 dorso prima”.