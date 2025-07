I risultati della seconda giornata dalla World Aquatics Arena di Singapore, dove, fino al 3 agosto, si svolgeranno i ventiduesimi campionati mondiali di nuoto.

L’Italia sfiora l’en plein nelle batterie della seconda giornata dei ventiduesimi campionati mondiali, in svolgimento alla World Aquatics Arena di Singapore fino al 3 agosto. Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 1500 stile libero col terzo crono e sei azzurri avanzano in semifinale: il giovane Christian Bacico e Thomas Ceccon nei 100 dorso; Lisa Angiolini e Anita Bottazzo nei 100 rana; Filippo Megli e Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero.

L’Italnuoto tornerà in acqua alle 13:00, con tutte le gare che saranno visibili in diretta sui canali Rai Due e Sky Sport 1. E sarà un lunch time ricco di emozioni con le finali di Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana e di Thomas Ceccon nei 50 farfalla.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

QUADARELLA IN FINALE

Cominciamo dalla fine con la facile qualificazione alla finale dei 1500 stile libero, in programma martedì, della regina del mezzofondo europeo e campionessa del mondo uscente. Simona Quadarella tirata a lucido, convinta più che mai dei suoi mezzi e sorridente fino a pochi istanti dal via, conduce trenta vasche a 31″4/31″5 di media e conclude con il terzo tempo in 15’47″43.

La 26enne romana – tesserata per CC Aniene e allenata da settembre da Gianluca Belfiore, dopo aver costruito i suoi successi con Christian Minotti – dimostra grande maturità e lungimiranza tattica, mettendosi sempre in scia, ma senza forzare i passaggi, dell’australiana Lani Pallister che chiude con il secondo crono in 15’46″95. Prenota l’oro, il ventiduesimo della sua formidabile carriera, la statunitense Katie Ledecky. La 28enne dei record stampa il miglior riscontro cronometrico in 15’36″68 dominando l’ultima batteria.

“Sono contenta perché sento che sta funzionando tutto bene da quando ho cambiato allenatore. Gianluca (Belfiore ndr) lo conoscevo da tempo e ciò è stato importante per me – spiega la primatista italiana (15’40″89), alla sesta partecipazione iridata con due ori, un argento e un bronzo – Il quarto posto delle Olimpiadi mi ha reso più matura, meno apprensiva; è stato difficile metabolizzarlo, ma è stato un insegnamento. Questa mattina è andato tutto come previsto. Sono rimasta incollata a Pallister perché sapevo che sarebbe andata forte. Ho mantenuto il mio passo ed è venuto fuori anche un bel tempo. Non mi pesa il fatto di essere campionessa uscente, perché so benissimo quanto il mondiale di Doha sia stato particolare”.

100 DORSO IN AVVIO

In apertura i 100 dorso, sei heats al femminile e altrettante al maschile. Semaforo rosso per Anita Gastaldi in una specialità non proprio sua. La 22enne cuneese di Bra – tesserata per Carabinieri e V02 Torino, seguita da Fabrizio Clari – in 1’01″20 non va oltre il ventunesimo posto. Miglior crono per la statunitense e vice campionessa olimpica Regan Smith in 58″20.

Benissimo invece il debuttante, ma dal futuro garantito Christian Bacico e un sornione Thomas Ceccon che si presenta sui blocchi dopo l’argento con la 4×100 stile libero e i due turni nei 50 farfalla che gli hanno aperto le porte della finale. Bravissimo il 20enne pavese – tesserato per Fiamme Gialle e Como Nuoto Recoaro, seguito da Verika Scorza – che nuota il primato personale in 52″72 (prec. 53″42), con un ritorno a tutta in 27″12, per il quinto riscontro cronometrico che lo proietta al secondo posto tra i performer italiani; a marce di crociera viaggia il 24enne di Schio, campione olimpico e primatista del mondo (51″60) – tesserato Fiamme Oro e Leosport, seguito al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina – tredicesimo in 53″65.

“Ai mondiali in vasca corta di Budapest dello scorso dicembre ho capito che a questi livelli bisogna andar forte fin da subito – racconta Bacico, bronzo iridato juniores a Netanya 2023 – Ho acquisito serenità e consapevolezza. Sapevo di potercela fare ed è andata bene. Ho nuotato con parecchia rabbia e ho abbassato di sei decimi il personale”.

Abbastanza soddisfatto anche Ceccon. “Questa per me è la giornata più difficile, perché ho una finale e una semifinale ravvicinate e quindi è fondamentale mettere da parte più energie possibili. Questa mattina ho controllato, cercando di avere il cinese Xu come riferimento, essendomi nella via accanto. E’ andata bene. Adesso provo a recuperare un po”. Guida il gruppo il francese Yohann Ndoye Brouard, in genere più a suo agio in vasca corta, in 52″30.

RANISTE AVANTI TUTTA

Superano il turno agevolmente nei 100 rana Lisa Angiolini ed Anita Bottazzo. Le eliminatorie confermano però una densità mai vista con sedici atlete racchiuse in meno di un secondo. La trentenne senese – tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento, allenata da Gianluca Valeri – è nona in 1’06″59; subito dietro la toscana si posiziona la 22enne trevigiana di Oderzo ma residente in Florida dove studia da un paio d’anni – tesserata per Fiamme Gialle ed Imolanuoto, preparata da Annie Lazor – decima in 1’06″83, ma con passaggi estremamente controllati in 30″58 e 36″25.

“Io soffro sempre un po’ i debutti perché nascondono tante incognite – spiega Angiolini, argento europeo a Roma 2022 – Questa mattina però mi sentivo bene fin dal riscaldamento e sono entrata in acqua abbastanza tranquilla. Era importante rompere il ghiaccio”. Soddisfatta anche Bottazzo, quinta ai Mondiali di Fukuoka 2023 ma nei 50: “Benissimo così direi. Io non guardo mai cosa fanno le mie avversarie ma devo pensare a ciò che faccio io. Stamattina sono stata brava a controllare i passaggi. In semifinale sarà tutta un’altra gara e bisognerà evitare calcoli”. La più veloce al mattino è l’irlandese e bronzo olimpico Mona Mc Sharry in 1’05″99, unica a scendere sotto all’1’06.

RISCATTO MEGLI, RISCHIO D’AMBROSIO

Bravi, coraggiosi, spavaldi e fortunati gli azzurri nei 200 stile libero. La copertina spetta ad un ragazzo d’altri tempi come Filippo Megli che, dopo un paio di stagioni condizionate da tanti piccoli infortuni, si ritrova e strappa il pass con il tredicesimo tempo. Il primatista italiano (1’45″67) – tesserato per Carabinieri ed RN Florentia, allievo di Paolo Palchetti – nuota in 1’46″39, con un passaggio soft a metà gara 51″51 e poi due cinquanta perfettamente in linea ma a marce più sostenute in 27″44.

“Sono stato uno degli ultimi ad arrivare e volevo vedere fin da subito come stavo messo in acqua – racconta il 28enne di Firenze – E’ andata molto bene direi e le sensazioni sono anche migliori del previsto. Sono soddisfatto per il momento”.

Avanza ma con il brivido Carlos D’Ambrosio, alfiere della 4×100 sl vice campione del mondo, sedicesimo ed ultimo degli ammessi alla semifinale per cinque centesimi. Il 18enne vicentino di Valdagno di origini napoletane – tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte – chiude in 1’46″67, dopo non aver mai forzato i passaggi e in apparente ma rischioso controllo. “E’ vero, ho rischiato un po’ troppo, ma era importante controllare, gestire e risparmiare. Quando mi sono visto un po’ indietro, ho accelerato il giusto. Dopo la medaglia di ieri ho cercato di concentrarmi sulle gare, risposto a pochi messaggi, spento il telefono, evitato i social. Devo cercare di rimanere concentrato”. In testa al gruppo intanto si è messo il rumeno campione olimpico David Popovici in 1’45″43.

SEMPRE IN DIRETTA IN TV

Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, RaiSport +HD e Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Batterie alle 4:00 italiane (10:00 locali), semifinali e finali alle 13:00 italiane (le 19:00 a Singapore).

Così gli azzurri nelle batterie della 2^ giornata

Lunedì 28 luglio

100 dorso fem

RI 58″92 di Margherita Panziera del 04/04/2019 a Riccione

1. Regan Smith (Usa) 58″0

21. Anita Gastaldi 1’01″20 eliminata

100 dorso mas

RM-RE-RI 51″60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest

1. Yohann Ndoye Brouard (Fra) 52″30

5. Christian Bacico 52″72 pp (precedente 53″42 del 15/04/2025 a Riccione) qual. in semifinale

13. Thomas Ceccon 53″65 qual. in semifinale

100 rana fem

RI 1’05″44 di Benedetta Pilato del 21/06/2024 a Roma

1. Mona Mc Sharri (Irl) 1’05″99

9. Lisa Angiolini 1’06″59 qual. in semifinale

10. Anita Bottazzo 1’06″83 qual. in semifinale

200 stile libero mas

RI 1’45″67 di Filippo Megli del 23/07/2019 a Gwangju

1. David Popovici (Rou) 1’45″43

13. Filippo Megli 1’46″39 qual. in semifinale

16. Carlos D’Ambrosio 1’46″67 qual. in semifinale

1500 stile libero fem

RI 15’40”89 di Simona Quadarella del 23/07/2019 a Gwangju

1. KatIe Ledecky (Usa) 15’36″68

3. Simona Quadarella 15’47″43 qual. in finale

Semifinali e FINALI dalle 19.00 (-6 in Italia)

100 rana mas FINALE

RI 58″26 di Nicolò Martinenghi del 19/06/2022 a Budapest

Nicolò Martinenghi

Ludovico Blu Art Viberti 58″89 in semifinale; precedente pp 59″04 del 14/04/2025 a Riccione

100 farfalla fem

Nessuna italiana qualificata

100 dorso mas semi

RM-RE-RI 51″60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest

Thomas Ceccon

Christian Bacico 52″72 in batteria; precedente pp 53″42 del 15/04/2025 a Riccione

100 rana fem semi

RI 1’05″44 di Benedetta Pilato del 21/06/2024 a Roma

Lisa Angiolini 1’06″00 del 12/08/2022 a Roma

Anita Bottazzo 1’05″82 del 13/04/2025 a Riccione

50 farfalla mas FINALE

RI 22″68 di Thomas Ceccon del 24/07/2023 a Fukuoka

Thomas Ceccon

100 dorso fem semi

Nessuna italiana qualificata

200 stile libero mas semi

RI 1’45″67 di Filippo Megli del 23/07/2019 a Gwangju

Filippo Megli

Carlos D’Ambrosio 1’45″99 del 28/06/2025 a Roma

200 misti fem

Nessuna italiana qualificata