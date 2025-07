Max Verstappen e l’annuncio sul futuro: il pilota della Red Bull ha scelto dove correrà nella stagione 2026, adesso non ci sono più dubbi

Un week end dolce amaro per Max Verstappen. Un sontuoso primo posto nella gara Sprint del sabato ma nel Gran Premio di ieri non è andato oltre il quarto posto. Ha provato in tutti i modi ad attaccare Leclerc e provare quantomeno a salire sul podio ma alla fine l’olandese ha dovuto desistere.

E così s è dovuto accontentare del quarto posto e per la terza gara di fila non ha conquistato il podio, un vero e proprio evento che non accadeva dal 2019. Un segnale evidente di come la Red Bull stia soffrendo più del dovuto in questa stagione, soprattutto stia patendo la distanza con la McLaren, una monoposto perfetta che sembra non aver punti deboli.

E così Verstappen è costretto a fare di necessità virtù, provando a limitare i danni ed al contempo cercando di ottenere il massimo da una vettura non performante.

Verstappen ha deciso: ecco in quale scuderia correrà nella prossima stagione

Un’annata davvero difficile per Max Verstappen, sempre più inquieto e nervoso. L’ultima sua esternazione è stata nei confronti della direzione gara, con la bandiera rossa sventolata per pioggia che proprio non è andata giù all’olandese visto il setup da bagnato della sua Red Bull.

Arrivano, però, buone notizie almeno per quanto riguarda la scuderia anglo-austriaca. Stando a quanto afferma Van Haren, Verstappen avrebbe deciso di proseguire in Red Bull anche nella prossima stagione. Al momento l’olandese è terzo nella classifica generale con 28 punti di vantaggio su Russell.

Da un lato, quindi, la clausola che gli darebbe la possibilità di svincolarsi in caso non fosse terzo nella pausa estiva non può essere attivata. Dall’altro, però, sarebbe lo stesso Verstappen deciso a non cambiare scuderia in vista della prossima stagione. Vuole restare alla Red Bull anche nella prossima stagione, soddisfatto del lavoro di Laurent Mekies, per poi riparlarle in ottica 2027 nel caso.

Una scelta dettata anche dalla strategia. Nel 2026, infatti, Verstappen avrà anche maggiori possibilità di scelta. Oltre alla Mercedes, infatti, potrebbero avere un sedile libero anche Ferrari ed Aston Martin. Se, però, la Red Bull dovesse riuscire a trovare la competitività perduta e dare a Max una monoposto in grado di lottare per la vittoria, beh, nessun dubbio: Max resterebbe a Milton Keynes e tanti saluti a tutti.