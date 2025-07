La settima giornata del Campionato del Mondo di Tbilisi 2025 assegna i titoli a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile.

Archiviato il programma delle gare individuali, la settima giornata del Campionato del Mondo di Tbilisi 2025 assegna i titoli a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile.

Il team degli sciabolatori azzurri, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, dopo il vittorioso esordio di ieri nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, oggi negli ottavi ha superato con il risultato di 45-39 la Germania con una bella prova di personalità, recuperando immediatamente uno svantaggio iniziale. Nei quarti ora c’è la Polonia.

L’Italia delle fiorettiste, con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, ha debuttato negli ottavi di finale battendo la Romania con il punteggio di 45-4, scarto che racconta inequivocabilmente l’andamento del match in cui le azzurre hanno rotto il ghiaccio, approdando ai quarti.

Le finali per il bronzo e per la medaglia d’oro sono trasmesse in diretta su RAI Sport e Sky Sport Arena nel pomeriggio italiano, mentre gli assalti dei turni precedenti sono visibili in live streaming sul canale FIE.

Foto, interviste e racconti della delegazione azzurra a Tbilisi sono disponibili sui social della FIS e sulla nuova piattaforma OTT “Assalto – La TV della scherma”, disponibile gratuitamente su app e siti web previa semplice registrazione.