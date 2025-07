A Berlino il mezzofondista azzurro riscrive il suo stesso record sul miglio. Federico Riva chiude secondo all’Istaf e migliora il crono stabilito a Oslo.

Federico Riva continua a stupire. Dopo aver già battuto il record italiano del miglio a Oslo a giugno, l’azzurro si è superato ancora: a Berlino, nel prestigioso meeting Istaf, ha corso la distanza in 3:48.11, migliorando di oltre un secondo e mezzo il precedente 3:49.72. Una prestazione che conferma lo straordinario momento dell’atleta romano delle Fiamme Gialle, protagonista assoluto di questa stagione.

All’Olympiastadion di Berlino, Riva ha chiuso al secondo posto alle spalle del norvegese Narve Gilje Nordas (3:47.68), bronzo mondiale, e davanti al tedesco Robert Farken, che ha firmato il nuovo record nazionale in 3:48.83. Gara gestita con intelligenza tattica da Riva, che ha rimontato posizioni nell’ultimo giro e si è detto soddisfatto: “Volevo stare davanti per non subire cambi di ritmo. Ho provato a vincere, ma mettersi dietro Farken è una bella soddisfazione”.

La sua stagione è una continua ascesa: nei 1500 ha corso in 3:31.42 al Golden Gala di Roma (secondo italiano di sempre), e negli 800 ha abbassato il personale a 1:44.80. Ottimo anche il crono intermedio a Berlino sui 1500: 3:33.31.

Bene anche Joao Bussotti, settimo in 3:50.67, secondo italiano di sempre sulla distanza. Per lui 3:34.56 di passaggio ai 1500, a conferma di una crescita continua nel mezzofondo azzurro.

Prossimo appuntamento per Riva: i Campionati Italiani Assoluti di Caorle, dove gareggerà nei 1500, prima della preparazione in altura a St. Moritz in vista dei Mondiali di settembre a Tokyo.