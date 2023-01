Napoli, capodanno in campo: seduta tecnico-tattica in vista dell’Inter

Capodanno all’SSCN Konami Training Center per gli uomini di mister Spalletti. Gli azzurri continuano a preparare la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Prima dell’inizio della seduta quotidiana, il tecnico ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le varie componenti del gruppo squadra in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno. Allenamento pomeridiano iniziato con attivazione in palestra e proseguito in campo con torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.