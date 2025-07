L’ala degli Heat, Simone Fontecchio, ha deciso di anticipare i tempi per poter essere parte del gruppo Azzurro già dai primissimi giorni.

Simone Fontecchio è da ieri, domenica 27 luglio, al Training Camp di Folgaria. Nonostante il suo arrivo fosse concordato con la FIP e lo staff tecnico per il 30 luglio, l’ala degli Heat ha deciso di anticipare i tempi, proprio come fece nel 2023, per poter essere parte del gruppo Azzurro già dai primissimi giorni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

In osservanza dell’accordo FIBA-NBA che regola le presenze e le attività degli atleti NBA con le Squadre Nazionali, Fontecchio non sarà coinvolto negli allenamenti fino al 30 luglio.

Il programma degli allenamenti*

*Tutti gli allenamenti presso il PalaFolgaria saranno a porte aperte. Gli orari potrebbero subire delle variazioni a seconda delle necessità dello staff tecnico. Tutti gli aggiornamenti su questo sito.

Lunedì 28 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Martedì 29 luglio

RIPOSO

Mercoledì 30 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Giovedì 31 luglio

Ore 10.30/12.30 – Allenamenti presso PalaFolgaria

A seguire, trasferimento a Trento

Venerdì 1° agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamenti presso “Il T Quotidiano Arena” di Trento (Via Fersina, 11 Trento)

Trentino Basket Cup 2025 (2/3 agosto)

“Il T Quotidiano Arena” – Trento

Sabato 2 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 17.30 Polonia-Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 20.00 Italia-Islanda (Sky Sport Basket, canale 209)

Domenica 3 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 16.30 Islanda-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 19.00 Italia-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)