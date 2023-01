Inizio d’anno con il colpo di mercato per il Chelsea. Dal Monaco infatti, è pronto ad arrivare il difensore centrale classe 2001 Benoit Badiashile. Il 21enne arriverà a Stamford Bridge per una cifra di circa 38 milioni di euro, e con un accordo di 6 anni e mezzo. In questo campionato, con i monegasci ha segnato 2 gol in 11 presenze.