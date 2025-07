L’Italia chiude in bellezza la World Challenge Cup di ginnastica ritmica con tre medaglie: Tara Dragas conquista l’argento alle clavette e il bronzo alla palla, bronzo anche per la squadra nazionale.

Si è conclusa a Cluj-Napoca, in Romania, l’ultima tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica prima dei Mondiali di Rio. L’Italia ha partecipato con le sue individualiste e con la squadra nazionale, portando a casa tre medaglie.

