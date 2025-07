Lo Sport in tv oggi lunedì 28 luglio: i Mondiali di nuoto saranno protagonisti, inizia anche il Masters 1000 a Toronto per il tennis

L’Italia non ha ancora smesso di festeggiare la straordinaria vittoria del volley femminile nella Nations League che già si prospetta un’altra giornata potenzialmente trionfale. A Singapore sono infatti in corso di svolgimento i Mondiali di nuoto e gli azzurri e le azzurre saranno protagonisti in piscina.

Dalla finale dei 100 rara uomini a quella 50 farfalla con Thomas Ceccon protagonista, ieri argento nella staffetta 4×100 alle spalle con l’Australia. Va da sé che la giornata sarà assorbita quasi esclusivamente da quanto sta accadendo in Asia, con il nuoto che avrà quasi l’esclusività di una giornata di fine luglio che vedrà anche le prime gare nel tennis del Masters 1000 di Toronto.

Sport in tv lunedì 28 luglio: il programma completo

10:00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Finale trampolino 3m sincro uomini – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now

12:00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Finale piattaforma 10m sincro donne – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), streaming su RaiPlay, SkyGo, Now

13:00 Nuoto, Mondiali a Singapore – Diretta tv su Rai2 (13:30-fine) e RaiSport (13:00-13:30) e Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

All’interno:

13:02 Finale 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti

13:11 Finale 100 farfalla donne

13:19 Semifinali 100 dorso uomini

13:29 Semifinali 100 rana donne

13:46 Finale 50 farfalla uomini con Thomas Ceccon

13:53 Semifinali 100 dorso donne

14:08 Semifinali 200 stile libero uomini

14:20 Finale 200 misti donne

13:30 Snooker, Shanghai Masters – Diretta streaming su Eurosport1, discovery+ e DAZN

15:15 Ciclismo, Tour de France Femmes, 3a tappa (La Gacilly-Angers, 163,5 km) – Diretta streaming su Eurosport 1, discovery+ e DAZN

15:30 Ciclismo, Giro di Vallonia, 3a tappa (Estinnes-Antoing, 166 km) – Diretta streaming su discovery+

16:00 Basket, Italia-Israele – Europei Under 18 maschili a Belgrado – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA

17:00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto (primi turni) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv

17:00 Tennis, WTA 1000 Toronto (primi turni) – Diretta tv su SuperTennis (chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

17:20 Tiro a segno, Europei a Chateauroux (Francia) – Diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream (European Shooting Confederation)