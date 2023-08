Chelsea, Pochettino stoppa Broja: “Crediamo in lui, può essere importante qui”

L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino prova a spegnere le voci di mercato su Armando Broja, accostato nelle ultime settimane a diverse squadre tra cui il Milan. Nella conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham infatti, il tecnico dei Blues ha parlato così della situazione relativa all’attaccante di origini albanesi: “Stiamo valutando tutte le opzioni, come stanno facendo tutti i club, ma allo stesso tempo teniamo gli occhi aperti su Armando Broja. Si tratta di un elemento importante e per questo non possiamo inserire un nuovo profilo che possa fermare la sua crescita“.

Il tecnico argentino ha poi elogiato direttamente la punta, prodotto delle giovanili dei Blues: “Crediamo davvero in lui, lo conosciamo molto bene. Può essere un attaccante molto importante per il Chelsea, anche se dovremo essere pazienti e cercare di adattare la nostra rosa per provare ad ottenere risultati positivi, in attesa che Armando si rimetta completamente in forma”. Broja infatti si è rotto il legamento crociato nel dicembre scorso, e solo da luglio è tornato ad allenarsi con la squadra.