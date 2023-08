MotoGP GP Austria 2023, Vinales soddisfatto: “Il team ora mi capisce”

Dopo il secondo posto nelle prove del Gran Premio d’Austria, Maverick Vinales è parso ottimista nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP: “Ho fatto un giro molto veloce, sotto il record della pista e di ben 7 decimi sotto il mio tempo siglato nelle qualifiche dello scorso anno. Anche il ritmo in configurazione gara è stato subito molto buono, frutto dell’impegno costante“.

Feeling ritrovato dunque tra il pilota iberico ed il circuito del Red Bull Ring, dove negli ultimi anni le cose non erano andate come previsto per l’ex Yamaha. Vinales ha poi elogiato il team Aprilia: “Il team capisce sempre di più le mie necessità per guidare al meglio e io mi sento sempre meglio in sella. Domani proveremo a limare qualche altro decimo in vista delle gare, dopodiché darò il massimo in qualifica, perché partire davanti sarà fondamentale come sempre“.