Chelsea, Petit rivuole Mourinho in panchina: “Pochettino non sa cosa fare”

L’ex centrocampista francese Emmanuel Petit, che ha concluso la sua carriera al Chelsea, si è detto profondamente amareggiato dalla stagione dei Blues: “Sono rimasto molto deluso dalla prestazione contro i Wolves. Sembravano molto disorganizzati, tatticamente confusi, senza spirito combattivo, senza comunicazione o carattere. Mi è dispiaciuto per i tifosi. Pochettino si rifiuta di adattare la tattica ai suoi giocatori e la composizione della squadra semplicemente non ha senso in questo momento. Non ha idea di cosa vuole fare e il suo linguaggio del corpo non è per niente buono, sembra che sia già in uscita“.

Petit ha anche suggerito il nome del successore dell’ex Espanyol e Tottenham: “Ho già sentito dire che José Mourinho potrebbe tornare, con John Terry come assistente. Se ci penso, è qualcosa di interessante, porterebbe carattere e personalità alla squadra. In questo momento il gruppo è in crisi e Mourinho sarebbe l’unico uomo in grado di aggiustarlo. Penso che abbiano bisogno di un allenatore con una visione adeguata di ciò che deve essere fatto con i giocatori. Devono smettere di comprare giocatori e pensare di far crescere quelli che ci sono. Il Chelsea ha bisogno di un’identità perché attualmente non ne ha“.