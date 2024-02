Lotito sulla riforma: “Mai parlato di Serie A a 18 squadre”

Ambienti vicini al patron della Lazio Claudio Lotito smentiscono categoricamente le affermazioni secondo cui il presidente biancoceleste avrebbe parlato di Serie A a 18 squadre, che vengono bollate come “fantasiose ricostruzioni giornalistiche apparse questa mattina su alcuni organi di stampa”. Lotito “non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito e nessuna posizione in questo momento è stata assunta anche perché in nessuna sede si è discusso del tema”, come si legge su Ansa.