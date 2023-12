Carabao Cup 2023/24: il Liverpool vola in semifinale, facile vittoria 5-1 contro il West Ham

Nell’ultimo quarto di finale di Carabao Cup arriva la netta affermazione del Liverpool, che batte 5-1 il West Ham e vola in semifinale. I Reds sbloccano la sfida al 28′ grazie alla rete di Szoboszlai. Nella ripresa arriva il raddoppio di Curtis Jones al 56′ e il tris di Gakpo al 71′. Bowen segna la rete della bandiera per gli Hammers al 77′, ma nel finale continua a spingere la formazione di Klopp che non si ferma. Salah firma il poker all’82’ e due minuti dopo Jones sigla la doppietta personale per il definitivo 5-1. Liverpool che si aggiunge così a Middlesbrough, Chelsea e Fulham tra le migliori quattro della competizione, con i sorteggi che tra poco decideranno i prossimi accoppiamenti.