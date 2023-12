Gli highlights ed i gol di Paris Saint Germain-Metz 3-1, sfida valida per la 17esima giornata di Ligue 1 2023/2024. Nella ripresa i padroni di casa trovano il vantaggio al 49′ con Vitinha, segue il solito Mbappé al 60′. Accorcia le distanze per gli ospiti Matthieu Udol al 72′. Chiude la partita ancora Kylian Mbappé per il 3-1 finale. Ecco il video con le azioni salienti del match: