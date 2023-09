Caos Marsiglia, Longoria non molla: anche Macron al suo fianco

Il presidente del Olympique Marsiglia Pablo Longoria non si dimette. A inizio settimana sembravano ormai cosa fatta le sue dimissioni insieme a quelle dell’allenatore Marcelino, scelto dallo stesso presidente e costretto all’addio dopo un inizio di stagione non esaltante. Il numero uno iberico però ha deciso di rimanere alla guida del club anche dopo le minacce di morte subite da alcuni supporter del club francese. Longoria ha anche deciso di passare al contrattacco agendo per vie legali contro i tifosi che lo hanno minacciato. Secondo quando raccolto da Telefoot, dalla sua parte si sarebbe schierato anche il Capo di Stato francese Emmanuel Macron. Prima infatti che il presidente del Marsiglia consultasse il procuratore distrettuale e il prefetto di Bouches-du Rhone, avrebbe ricevuto il sostegno nella sua battaglia proprio da parte del Presidente della repubblica francese.