Empoli-Inter, ansia Arnautovic: infortunio muscolare nel finale

Marko Arnautovic si è infortunato nel finale di Empoli-Inter, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. L’ex attaccante del Bologna nel tentativo di contendere un pallone ad un avversario ha sentito una fitta al flessore. Il giocatore è rimasto fermo, dolorante, fuori dal campo per svariati minuti. Subito soccorso, Arnautovic è stato rapidamente circondato anche dai compagni di squadra che hanno provato a rincuorarlo. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico. I primi segnali non sembrano essere incoraggianti, ma saranno i controlli a definire il quadro dell’infortunio.