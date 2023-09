Giro d’Italia Handbike: mancano volontari, tappa di Piacenza annullata

Gli atleti che questa mattina dovevano disputare la sesta tappa del Giro d’Italia Handbike, in programma a Piacenza, si sono ritrovati impossibilitati dal gareggiare. Mancavano infatti il numero di volontari necessario per delimitare il tracciato e garantire la sicurezza dei partecipanti. L’organizzazione ha deciso di annullare la partenza, rimandandola a data da destinarsi. L’assessore allo Sport Mario Dadati ha dichiarato: “Ci scusiamo con il pubblico e con gli atleti. Per gravi e improvvise ragioni personali, è venuto meno il numero minimo di volontari adibiti al presidio del tracciato urbano della competizione. Dopo aver tentato in ogni modo di ovviare all’inconveniente non prevedibile, abbiamo preso una decisione sofferta ma inevitabile. Non potevamo mettere a rischio l’incolumità degli atleti e dei piacentini”.